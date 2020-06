Terremoto Molise oggi, 17 giugno 2020, scossa M 2.0 in provincia di Isernia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una debole scossa di terremoto di magnitudo 2.0 alle ore 1:03 di oggi, mercoledì 17 giugno 2020. Epicentro a Sessano del Molise, in provincia di Isernia, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Sessano del Molise, 3 km da Pesche, 4 km da Carpinone, 6 km da Miranda e Pettoranello del Molise, 7 km da Pescolanciano e Castelpetroso, 8 km da Isernia, 9 km da Chiauci, Civitanova del Sannio e Santa Maria del Molise, 10 km da Carovilli e Macchiagodena, 11 km da Roccasicura, Castelpizzuto e Frosolone, 61 km a nord di Caserta, 67 km a nord ovest di Benevento, 73 km a nord di Aversa. Non sono state registrate altre scosse al momento in Italia.

Terremoto 15 giugno 2020, scossa M 2.2 nelle Marche

Alle ore 22:05 di lunedì sera l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, con epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Ipocentro a 71 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Monte Cavallo, 7 km da Visso, 9 km da Preci, 10 km da Sellano, 11 km da Ussita, Pieve Torina e Fiordimonte, 13 km da Castelsantangelo sul Nera, 14 km da Pievebovigliana e Serravalle di Chienti, 15 km da Muccia e Fiastra, 16 km da Acquacanina, 17 km da Cerreto di Spoleto, 18 km da Bolognola, 19 km da Norcia, 25 km ad est di Foligno, 53 km a nord est di Terni, 53 km ad est di Perugia.

Terremoto 15 giugno 2020: serie di scosse in Sicilia

L’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia alle ore 4:23 di lunedì 15 giugno 2020. Epicentro nel distretto costa siciliana nord orientale, in mare, a 6 km da Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo, 7 km da Terme Vigliatore, 8 km da San Filippo del Mela, 9 km da Rodì Milici, 32 km ad ovest di Messina, 41 km ad ovest di Reggio Calabria, 65 km a nord di Acireale. Alle ore 7:42 replica di magnitudo 2.1, con ipocentro ad 8 km di profondità. Più tardi, alle ore 14.10, nuova scossa di magnitudo 2.1 sempre sulla costa siciliana nord orientale, con ipocentro in questo caso a 26 chilometri di profondità.