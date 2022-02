Terremoto nel Lazio oggi, 11 febbraio 2022, scossa M 2.1 in provincia di Frosinone | Dati Ingv

Terremoto nel Lazio oggi, 11 febbraio 2022, scossa M 2.1 in provincia di Frosinone

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di manitudo 2.1 nel Lazio alle ore 00:32 di oggi, venerdì 11 febbraio 2022. Epicentro a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Più tardi, alle 7:38, sisma M 2.9 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 38 km di profondità.

I comuni interessati

La scossa è stata localizzata a 1 km da Villa Santa Lucia, 3 km da Piedimonte San Germano, 5 km da Terelle e Cassino, 7 km da Aquino e Castrocielo, 8 km da Sant’Elia Fiumerapido, Belmonte Castello, Colle San Magno e Pignataro Interamna, 10 km da Roccasecca, 11 km da Cervaro e Pontecorvo, 12 km da San Giorgio a Liri, Vallerotonda, Atina e Villa Latina, 67 km a nord ovest di Caserta, 70 km a nord ovest di Aversa, 73 km ad est di Latina, 74 km a nord ovest di Giugliano in Campania.

Ieri sera scossa M 2.7 in Emilia Romagna

Alle ore 19:15 di ieri sera l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di manitudo 2.7 in Emilia Romagna. Epicentro a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ipocentro a 5 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Novellara e Campagnola Emilia, 6 km da Bagnolo in Piano e Correggio, 7 km da Rio Saliceto, 10 km da San Martino in Rio, 11 km da Cadelbosco di Sopra e Fabbrico, 12 km da Castelnovo di Sotto, 14 km a nord est di Reggio Emilia.

