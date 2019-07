Terremoto nel Lazio oggi 16 luglio 2019, scossa M 2.1 in provincia di Rieti – Dati Ingv

Terremoto oggi 16 luglio 2019, le scosse registrate in serata

In serata l’Ingv ha registrato due scosse di terremoto in mare: M 3.0 mar Ionio settentrionale alle 21:20, con ipocentro a 36 km, evento localizzato 55 km a sud est di Catanzaro, 73 km a sud est di Lamezia Terme, 77 km a sud ovest di Crotone. Alle 21:16 sisma M 2.6 costa catanzarese ionica, ipocentro a 38 km. Epicentro in mare, a 17 km da Monasterace, in provincia di Reggio Calabria.

Terremoto oggi Lazio 16 luglio 2019, scossa M 2.1 provincia di Rieti – Dati Ingv

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel Lazio alle ore 13:13 di oggi, martedì 16 luglio 2019. Epicentro a Belmonte in Sabina, in provincia di Rieti, ipocentro a 14 km.

I comuni nei pressi dell’epicentro

L’evento sismico è stato localizzato a 4 chilometri da Belmonte in Sabina, 5 km da Cittaducale, 6 km da Rieti, 8 km da Concerviano, 9 km da Rocca Sinibalda, 10 km da Monte San Giovanni in Sabina, 11 km da Longone Sabino, Torricella in Sabina e Montenero Sabino, 12 km da Castel Sant’Angelo e Poggio San Lorenzo, 31 km a sud est di Terni, 41 km ad ovest di L’Aquila.

Terremoto Sicilia oggi 16 luglio 2019: scossa M 2.5

L’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia a Menfi, in provincia di Agrigento, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato alle ore 10:30 di stamattina, a 39 km da Mazara del Vallo, 57 km da Marsala, 58 km da Agrigento, 67 km da Trapani, 68 km da Palermo, 71 km da Bagheria e 93 km da Caltanissetta.