Terremoto nel Lazio oggi, 20 novembre 2019, scossa M 2.0 provincia di Frosinone – Dati Ingv

Alle ore 2:06 di oggi, l’ Ingv ha registrato una debole scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia, nel distretto sismico costa siciliana nord orientale. Ipocentro a 112 chilometri di profondità. Epicentro in mare, a 15 km da Gioiosa Marea, 16 km da Piraino, 17 km da Brolo, 20 km da Capo d’Orlando e Lipari, 61 km ad ovest di Messina, 71 km ad ovest di Reggio Calabria, 82 km a nord ovest di Acireale, 91 km a nord di Catania.

Alle ore 21:02 di ieri sera, l’ Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Friuli Venezia Giulia. Ipocentro a 7 km di profondità. Epicentro ad Arta Terme, in provincia di Udine. Evento localizzato ad 1 km da Arta Terme, 2 km da Zuglio, 6 km da Sutrio, 48 km a nord ovest di Udine, 65 km a nord est di Pordenone.

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

L’INGV ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 in Messico alle ore 5:27 di oggi, mercoledì 20-11-2019, con ipocentro a 20 km. Forte terremoto anche in Russia alle ore 9:26, magnitudo 6.3 della sclaa Richter. Ipocentro molto profondo, 477 km. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.