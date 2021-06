Terremoto nel Lazio oggi, 22 giugno 2021, scossa M 3.4 avvertita a Sora, in provincia di Frosinone – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nel Lazio alle ore 18:37 di oggi, martedì 22 giugno 2021. Epicentro a Sora, in provincia di Frosinone. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione sia in provincia di Frosinone, nel Lazio, che in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Ipocentro profondo 16 km. Replica di magnitudo 2.4 alle 18:51. Vediamo i comuni interessati. Leggi anche: Scossa di terremoto ben avvertita nel Mediterraneo: trema zona sismica, dati ufficiali EMSC del sisma in Grecia

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 3 km da Sora, 4 km da Pescosolido, 5 km da Broccostella, 6 km da Campoli Appennino, 8 km da Balsorano e Isola del Liri, 9 km da Castelliri e Posta Fibreno, 10 km da Fontechiari, 11 km da Arpino e Vicalvi, 12 km da San Vincenzo Valle Roveto, 13 km da Alvito, 14 km da Villavallelonga e Monte San Giovanni Campano, 15 km da Casalvieri, 66 km ad est di Latina, 69 km ad est di Velletri. Leggi anche: Intenso terremoto M 4.0 colpisce la Grecia. I dati EMSC

Serie di scosse nel Lazio

Tra le ore 8.33 e le 8.47 di oggi serie di scosse rilevate dall’INGV con epicentro a Configni, in provincia di Rieti: la più intensa è stata quella di magnitudo 2.7 alle ore 8.33 con ipocentro profondo 9 chilometri. Le altre sono state, rispettivamente, di magnitudo 2.1 alle ore 8.37, di magnitudo 2.2 alle ore 8.43 e di magnitudo 2.3 alle ore 8.47. Tutti gli eventi sismici hanno avuto luogo a 12 km da Terni, 43 km da Viterbo e 56 km da Foligno. Leggi anche: Serie di scosse al centro Italia, epicentro nel reatino. Dati INGV

