Terremoto nel Lazio oggi, 3 marzo 2022, scossa M 2.1 in provincia Rieti – Dati Ingv

Trema ancora la terra nel Lazio. L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel Lazio alle ore 1:50 di oggi, giovedì 3 marzo 2022. Epicentro ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero oggi, 3-3-2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.