Terremoto nel Lazio oggi, giovedì 31 ottobre 2019, scossa M 2.0 in provincia di Roma – Dati Ingv

Alle ore 14.39 di ieri, mercoledì 30 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia nelle Isole Eolie (Messina) , con ipocentro a 120 chilometri di profondità. Il sisma è avvenuto in mare e si è verificato a 59 km da Messina e 71 km da Reggio Calabria.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Lombardia alle ore 9:50 di oggi. Epicentro a Romagnese, in provincia di Pavia. Ipocentro a 47 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Romagnese, 5 km da Bobbio, 6 km da Menconico, 8 km da Coli e Pecorara.

Alle ore 9:45 di ieri l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia. Epicentro a Roccella Valdemone , in provincia di Messina, ipocentro a 22 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Roccella Valdemone, 3 km da Malvagna, 4 km da Moio Alcantara, 5 km da Santa Domenica Vittoria, 8 km da Randazzo, 10 km da Castiglione di Sicilia, 37 km a nord ovest di Acireale.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 2:11 di oggi, giovedì 31 ottobre 2019, una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 nelle Filippine, con ipocentro a 20 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose. Potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo su Centrometeoitaliano.it.