Terremoto nel Lazio oggi, 9 gennaio 2021, scossa M 2.2 in provincia di Roma – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Lazio alle ore 7:11 di oggi, sabato 9 gennaio 2021. Epicentro a Vicovaro, in provincia di Roma, ipocentro profondo 9 chilometri. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito quali sono i comuni più vicini all’epicentro della scossa. Leggi anche: Forte e profondo terremoto M 5.2 scuote zona ad altissima sismicità: si muove la terra per chilometri, epicentro nelle isole Kermadec. Dati EMSC

I comuni interessati

La scossa si è verificata a 2 km da Vicovaro, 3 km da Mandela, Sambuci e Saracinesco, 5 km da Roccagiovine e Castel Madama, 6 km da Ciciliano, Anticoli Corrado, Cineto Romano e San Polo dei Cavalieri, 7 km da Roviano, 8 km da Licenza e Marano Equo, 9 km da Cerreto Laziale, Arsoli, Riofreddo e Marcellina, 10 km da Percile, Agosta e Gerano, 11 km ad est di Tivoli, 16 km ad est di Guidonia Montecelio, 38 km a nord est di Velletri, 38 km ad est di Roma. Leggi anche: INTENSO TERREMOTO NEL PACIFICO, M 6.1. DATI EMSC

Terremoto in Sicilia ieri, scossa M 2.5

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 16.24 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia, con epicentro a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma, avvertito lievemente e senza alcuna conseguenza per la popolazione, si è verificato a 42 km da Acireale e 47 km da Messina. Ecco i comuni del messinese più vicini all’epicentro: Fondachelli-Fantina (7 km), Tripi (8 km), Malvagna (8 km), Montalbano Elicona (8 km), Roccella Valdemone (9 km) e Basicò (9 km). Leggi anche: FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA A TONGA

