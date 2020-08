Terremoto nel Lazio oggi, lunedì 17 agosto 2020: scossa M 2.9 in provincia di Rieti | Dati INGV

Trema la terra nel Lazio! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 1.15 di oggi, lunedì 17 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a 3 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 12 chilometri. Il sisma si è verificato a 34 km da Teramo, 35 km da L’Aquila, 54 km da Terni e 58 km da Foligno. Ecco i comuni più vicini all’epicentro del terremoto: Accumoli (3 km da Amatrice), Cittareale (12 km), Arquata del Tronto (13 km), Campotosto (13 km) e Acquasanta Terme (15 km). Più tardi, alle ore 7.16, sisma di magnitudo 2.6 al largo della Costa Siracusana (Siracusa), ipocentro profondo 5 chilometri, sisma verificatosi a 7 km da Siracusa, 52 km da Catania e 59 km da Ragusa. Nella notte serie di scosse di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.3 in Emilia-Romagna con epicentro ad Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, ipocentri tra 21 e 31 chilometri.

Terremoto oggi, 17 agosto 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nella notte anche una serie di scosse strumentali, ecco le più importanti. Alle ore 6.02 sisma di magnitudo 1.9 in Toscana con epicentro a 2 km da Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia, ipocentro profondo 55 chilometri, sisma verificatosi a 20 km da Pistoia, 25 km da Prato, 41 km da Firenze, 50 km da Lucca e 51 km da Bologna. Alle ore 4.56 scossa di magnitudo 1.7 a 7 km da Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 8 chilometri, sisma avvenuto a 43 km da Foligno, 46 km da Teramo, 55 km da Terni e 57 km da L’Aquila. Alle ore 2.49 sisma di magnitudo 1.5 in Emilia-Romagna con epicentro a 7 km da Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, ipocentro a 55 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 30 km da Carrara, 32 km da Massa, 43 km da La Spezia e 49 km da Viareggio.

Terremoto in Emilia-Romagna 16 agosto 2020: scossa M 2.2 in provincia di Bologna

Trema la terra in Emilia-Romagna! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.34 di ieri, domenica 16 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a 5 km da Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, ipocentro profondo 32 chilometri. Il sisma, di lieve intensità, non è stato avvertito dalla popolazione locale e dunque non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose. La scossa si è verificata a 14 km da Bologna, 21 km da Imola, 36 km da Faenza, 50 km da Forlì, Modena e Ferrara, 59 km da Ravenna e 62 km da Carpi. Più tardi, alle ore 12.11, scossa di magnitudo 2.3 in Umbria con epicentro 5 km da Valfabbrica, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 11 chilometri, sisma verificatosi a 13 km da Perugia, 23 km da Foligno e 64 km da Terni. Nel pomeriggio, alle 14:41 sisma M 2.6 costa siciliana nord orientale, ipocentro a 10 km di profondità.