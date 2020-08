Terremoto nel Lazio oggi, sabato 8 agosto 2020: scossa M 2.3 in provincia di Rieti | Dati INGV

Terremoto nel Lazio oggi, sabato 8 agosto 2020: scossa M 2.3 in provincia di Rieti

Trema la terra nel Lazio! Alle ore 00.07 di oggi, sabato 8 agosto 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a 5 km da Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 27 km da L’Aquila, 41 km da Terni, 49 km da Guidonia Montecelio, 62 km da Teramo e 71 km da Roma. Più tardi, sempre nel Lazio, alle ore 00.55 sisma di magnitudo 2.0 con epicentro a 6 km da Acquafondata, in provincia di Frosinone, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma, anch’esso non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 64 km da Caserta, 70 km da Aversa, 83 km da Benevento e 86 km da Napoli e Chieti. Alle ore 8.07, inoltre, scossa di magnitudo 2.0 in Sicilia con epicentro a 5 km da Raddusa, in provincia di Catania, ipocentro profondo 8 chilometri, sisma avvenuto a 45 km da Caltanissetta, 47 km da Catania e 50 km da Gela.

Terremoto oggi, 8 agosto 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha rilevato nella notte anche diverse scosse strumentali, vediamo le più importanti. Alle ore 1.04 sisma di magnitudo 1.6 in Emilia-Romagna con epicentro a 5 km da Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 7 km, evento sismico verificatosi a 37 km da Forlì, 39 km da Cesena, 42 km da Faenza e 50 km da Arezzo. Poco prima, alle ore 00.17, scossa di magnitudo 1.5 in Puglia con epicentro a 9 km da Vico del Gargano, in provincia di Foggia, ipocentro a 24 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 23 km da Manfredonia, 54 km da San Severo e 55 km da Foggia. Alle ore 00.58 sisma di magnitudo 1.4 in Abruzzo con epicentro a 2 km da Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, ipocentro profondo 13 chilometri, sisma avvenuto a 8 km da Teramo, 34 km da L’Aquila e 49 km da Pescara.

Terremoto Italia 7 agosto 2020: scossa M 2.1 in Basilicata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Basilicata alle ore 10:52 di ieri, venerdì 7 agosto 2020. Epicentro a Castelsaraceno, in provincia di Potenza, ipocentro a 14 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 5 km da Castelsaraceno, 8 km da Sarconi, 9 km da Moliterno, 10 km da Spinoso, 12 km da San Martino d’Agri, Grumento Nova, Latronico e San Chirico Raparo, 52 km a sud di Potenza, 78 km a sud ovest di Matera, 89 km a sud ovest di Altamura, 93 km a sud est di Battipaglia. Nel pomeriggio nuova scossa in provincia di Potenza con epicentro localizzato ancora a Castelsaraceno. La scossa registrata alle ore 15:34 ha avuto una intensita di magnitudo 2.6 e ipocentro a 23 km.