Terremoto Trentino Alto Adige oggi, martedì 8 giugno 2021: scossa M 2.3 in provincia di Trento | Dati INGV

Terremoto nel Trentino Alto Adige oggi, martedì 8 giugno 2021: scossa M 2.3 a Calliano in provincia di Trento

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella nottata di oggi, martedì 8 giugno 2021, una scossa di terremoto di M. 2.3 con epicentro localizzato nella città di Calliano in provincia di Trento. La scossa si è verificata alle ore 01:57 e non ha causato alcun danno a persone o strutture. L’evento sismico è stato localizzato dall’INGV a 16 km a sud di Trento, a 55 km a nord-ovest di Vicenza e a 55 km a nord di Verona. Leggi anche FORTE TERREMOTO M 5.2, ECCO COSA É ACCADUTO E DOVE

Le altre scosse di terremoto di oggi, 8 giugno 2021

L’Ingv ha registrato, nella mattinata di oggi 8 giugno 2021, un’altra scossa di terremoto con epicentro localizzato nella città di Gubbio, in provincia di Perugia. L’evento sismico di magnitudo 2.0 ha avuto un ipocentro localizzato a 9 km di profondità ed è avvenuto alle ore 05:46. Data la tenuità della magnitudo la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. L’evento sismico è stato localizzato a 32 km a nord-est di Perugia, a 49 km a nord di Foligno, a 53 km a est di Arezzo e a 65 km a sud-ovest di Fano. Più tardi, alle ore 12.49, sisma di magnitudo 2.0 a Nonantola (in provincia di Modena), ipocentro profondo 29 chilometri. Nel primo pomeriggio, alle ore 15.35, scossa di magnitudo 2.9 al largo del Mar Tirreno Meridionale con ipocentro a 162 chilometri di profondità. Nessuna scossa registrata in serata.

Le scosse di terremoto di ieri, 7 giugno 2021

Nella giornata di ieri, lunedì 7 giugno 2021, l’Ingv ha registrato in Italia 4 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. Le prime due scosse si sono verificate alle ore 9.51 e 9.52, di magnitudo 3.0 e 2.6 con epicentro a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, ipocentri tra 9 e 10 chilometri di profondità. Alle 16.58 scossa di magnitudo 2.8 a Tavarnelle Val Di Pesa, in provincia di Firenze, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 18.13 scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a 2 km da Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, con ipocentro profondo 23 chilometri. SCIAME SISMICO AL SUD ITALIA, OLTRE 30 SCOSSE NELLA NOTTE: ECCO LE AREE A RISCHIO