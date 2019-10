Terremoto nelle Marche oggi, venerdì 11 ottobre 2019, scossa M. 2.3 in provincia Macerata – Dati Ingv

Terremoto nelle Marche, 11 ottobre 2019, scossa M 2.3 a Castelsantangelo sul Nera (MC)

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 14:49 una scossa di terremoto di M. 2.3 con epicentro localizzato a Castelsantangelo sul Nera (MC), ipocentro a 8 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 34 km a est di Foligno, a 51 km a nord-est di Terni, a 54 km a ovest di Teramo.

Le altre scosse di oggi, 11 ottobre 2019, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 della scala Richter nel pomeriggio di oggi alle ore 15:49 sul Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 123 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 30 km a nord-ovest di Messina, a 42 km a nord-ovest di Reggio Calabria e a 92 km a nord di Acireale. Nella nottata e nella mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, non sono state registrate scosse. In serata, alle 22:42, altro sisma di magnitudo 2.5 nel distretto Tirreno Meridionale, ipocentro a 8 km di profondità.

Le scosse strumentali di oggi, 11 ottobre 2019

Sono stati registrati solo alcuni eventi sismici strumentali di magnitudo superiore a 1.5: alle ore 6:40 sisma strumentale M 1.9 a Montagnareale, in provincia di Messina. Ipocentro a 17 chilometri di profondità. Alle ore 5:33 scossa strumentale di magnitudo 1.7 a Courmayeur, in provincia di Aosta. Ipocentro ad 8 km. Alle ore 4:27 sisma strumentale di magnitudo 1.6 a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, con ipocentro a 6 km di profondità. Alle ore 1:17 scossa strumentale di magnitudo 1.7 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro ad 11 km.