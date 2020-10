Terremoto oggi, lunedì 19 ottobre 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati ufficiali Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 19 ottobre 2020, scossa M 2.0 in provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche alle ore 1:26 di oggi, lunedì 19 ottobre 2020. Epicentro a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a 20 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Roccafluvione e Venarotta, 5 km da Ascoli Piceno. In questa zona sismica è in atto una sequenza di scosse da diversi giorni, tutte di bassa magnitudo, ma comunque avvertite dalla popolazione locale. Alle 7:54 scossa M 2.6 a Troina, in provincia di Enna. Ipocentro a 36 km di profondità. Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 5.5 in zona altamente sismica al largo del Perù

Terremoto in Sicilia, scossa M 3.2 ieri

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8.02 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Capizzi, in provincia di Messina, con ipocentro profondo 36 chilometri. Il sisma è stato avvertito dala popolazione e è verificato a 59 km da Acireale, 61 km da Catania, 63 km da Caltanissetta, 92 km da Messina e 95 km da Gela. Tra i comuni situati nei pressi dell’epicentro troviamo Cerami (10 km da Capizzi), Troina (10 km), San Teodoro (11 km), Cesarò (12 km), San Fratello (15 km), Alcara li Fusi (19 km), Gagliano Castelferrato (19 km), Maniace (20 km) e Acquedolci (20 km). TERREMOTO, SEQUENZA SISMICA IN PROVINCIA DI ENNA: I DATI UFFICIALI INGV

Sequenza di scosse in Sicilia tra sabato e domenica

Altre scosse in Sicilia registrate sabato e domenica dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Serie di scosse con epicentro a Troina, in provincia di Enna. Magnitudo compresa tra 2.0 e 3.2 Richter. Sabato una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 14:29 del pomeriggio. Ipocentro a 32 km di profndità. Epicentro sempre a Troina, in provincia di Enna.