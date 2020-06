Terremoto nelle Marche oggi, 20 giugno 2020, scossa M 2.2 in provincia Fermo – Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 20 giugno 2020, scossa M 2.2 in provincia di Fermo – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche alle ore 3:26 di oggi, sabato 20 giugno 2020. Epicentro a Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo, ipocentro a 22 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Santa Vittoria in Matenano, Monte San Martino, Servigliano e Monteleone di Fermo, 5 km da Penna San Giovanni, 6 km da Smerillo e Montelparo, 7 km da Falerone, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno e Montefalcone Appennino, 8 km da Monte Vidon Corrado, 9 km da Sant’Angelo in Pontano, Monte Rinaldo e Montottone, 47 km a nord ovest di Teramo, 63 km a sud di Ancona, 64 km ad est di Foligno. In serata, alle ore 20:00, registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Capitignano, in provincia dell’Aquila, ipocentro a 12 kn di profondità.

Terremoto oggi 20 giugno 2020, le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato anche alcune scosse di terremoto strumentali in Italia oggi: alle ore 4:09 sisma strumentale M 1.8 a Monte San Martino, provincia di Macerata, ipocentro a 23 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Monte San Martino, 4 km da Santa Vittoria in Matenano, Servigliano e Penna San Giovanni, 5 km da Monteleone di Fermo e Smerillo, 47 km a nord ovest di Teramo. Alle ore 3:29 scossa strumentale M 1.6 a Servigliano, in provincia di Fermo, ipocentro a 24 km. Evento localizzato a 3 km da Servigliano, 4 km da Monteleone di Fermo, Santa Vittoria in Matenano e Monte San Martino, 5 km da Penna San Giovanni, 48 km a nord ovest di Teramo, 63 km a sud di Ancona.

Terremoto in Emilia Romagna 19 giugno 2020, scossa M 2.2 in provincia di Piacenza – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Emilia Romagna alle ore 00:55 di ieri. Epicentro a Cerignale, in provincia di Piacenza, ipocentro a 5 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Cerignale, 7 km da Corte Brugnatella, Ferriere ed Ottone, 10 km da Coli e Zerba, 11 km da Gorreto, 12 km da Bobbio, 13 km da Santo Stefano d’Aveto, 14 km da Rovegno, Brallo di Pregola e Farini, 15 km da Rezzoaglio e Fontanigorda, 17 km da Fascia, 47 km a nord est di Genova, 49 km a sud ovest di Piacenza, 62 km a sud ovest di Pavia, 69 km ad est di Alessandria. Alle ore 11:34 di ieri sisma M 2.0 a Furnari, in provincia di Messina, con ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 40 km da Messina, 47 km ad ovest di Reggio Calabria.