Terremoto nelle Marche oggi, 21 luglio 2022, scossa M 2.3 sulla costa marchigiana picena – Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 21 luglio 2022, scossa M 2.3 sulla costa marchigiana picena

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche alle ore 5:57 di oggi, giovedì 21 luglio 2022. Epicentro sulla costa marchigiana picena, ipocentro a 26 chilometri di profondità. Il sisma è avvenuto al largo e non è stato avvertito dalla popolazione. Non sono state registrate repliche successive. Evento localizzato 64 km a nord est di Teramo, 67 km a nord di Montesilvano. Replica M 2.3 alle 11:01, con ipocentro a 32 km. Non ci sono altre scosse da segnalare al momento, seguiranno aggiornamenti.

La scossa strumentale più intensa

L’Ingv ha registrato oggi anche alcune scosse di terremoto strumentali, non avvertibili dall’uomo, la più intensa, di magnitudo 1.4 in Sicilia alle ore 00:27 della notte. Epicentro a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Barcellona Pozzo di Gotto, 3 km da Merì, 4 km da Santa Lucia del Mela, 5 km da San Filippo del Mela e Castroreale, 29 km ad ovest di Messina.

I terremoti registrati ieri

Nel corso della giornata di ieri l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una sequenza sismica di scosse in Sicilia, tra le 5:27 e le 7:14 del mattina. Epicentro a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Magnitudo compresa tra 2.0 e 2.7 Richter, ipocentro tra 7 e 10 km. In serata, alle ore 23:29, lieve sisma M 2.0 a Langhirano, in provincia di Parma, con ipocentro a 24 km di profondità. Non sono state registrate repliche successive.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di oggi, giovedì 21 luglio 2022, non è stata registrata nessuna scossa di terremoto di magnitudo superiore a 6.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in tempo reale in Italia e nel mondo.