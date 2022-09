Terremoto nelle Marche oggi, 26 settembre 2022, scossa M 2.4 in provincia di Ascoli Piceno | Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 26 settembre 2022, scossa M 2.4 in provincia di Ascoli Piceno

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche alle ore 1:51 di oggi, lunedì 26 settembre 2022 ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Alle 5:40 scossa M 2.0 sempre nelle Marche, con ipocentro a 10 km ed epicentro a Ussita, in provincia di Macerata. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro.

I comuni interessati

La scossa di magnitudo 2.4 è stata localizzata a 7 km da Arquata del Tronto, 10 km da Accumoli e Norcia, 12 km da Montegallo, 14 km da Castelsantangelo sul Nera, 16 km da Acquasanta Terme e Montemonaco, 18 km da Cascia, Amatrice, Preci e Cittareale, 19 km da Ussita e 20 km da Visso, 42 km ad ovest di Teramo, 46 km ad est di Foligno, 50 km a nord oves dell’Aquila, 52 km ad est di Terni.

Le altre scosse registrate oggi in Italia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oggi anche altre scosse di terremoto in Italia per il momento: alle ore 9:27 sisma di magnitudo 2.2 a Bargagli, in provincia di Genova, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Bargagli, 2 km da Davagna, 5 km da Lumarzo, 8 km da Uscio, Montoggio, Bogliasco e Pieve Ligure, 9 km da Sori e Neirone, 13 km ad est di Genova, 50 km ad est di Savona, 63 km a sud est di Alessandria. Più tardi, alle 10:28 scossa M 2.6 nel Tirreno meridionale, ipocentro a 260 km.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero nella giornata di oggi, 26-9-2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e all’estero.