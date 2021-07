Terremoto nelle Marche oggi, 27 luglio 2021: scossa M 2.0 in provincia di Macerata – Dati INGV

Terremoto oggi, registrata una scossa di M 2.0 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella mattinata di martedì 27 luglio 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro localizzato nella città di Monte Cavallo in provincia di Macerata. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 11 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 11 km da Foligno, a 44 km a est di Perugia, a 55 km a nord-est di Terni e a 75 km a nord-ovest di Teramo. L’evento sismico non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. Leggi anche Violenta scossa di terremoto M 6.2 scuote zona altamente sismica: epicentro nelle Kermadek, dati ufficiali dell’EMSC

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 26 luglio 2021

L’INGV ha registrato nella giornata di ieri, lunedì 26 luglio 2021, una sola scossa di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. L’evento è stato registrato alle 00:24 con epicentro localizzato in mare, nel distretto Tirreno Meridionale, e ipocentro a 125 km di profondità. La scossa si è verificata tra Calabria e Sicilia, lontano dalla terraferma. Sono state anche registrate numerose scosse strumentali di magnitudo inferiore a 2.0. Le più intense, di magnitudo 1.9, sono state registrate alle 9:18 sulla Costa Marchigiana Pesarese, con ipocentro a 24 km di profondità, e alle 17:23 con epicentro localizzato a Monteleone di Fermo, in provincia di Fermo.

Le scosse di terremoto registrate domenica 25 luglio 2021

Sono state complessivamente tre le scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 registrate dall’Ingv nella giornata di domenica 25 luglio 2021. La più intensa, di magnitudo 2.3, è stata registrata alle 7:37 sulle Isole Eolie, con ipocentro a 156 km di profondità. In precedenza alle 6:17 registrato un sisma di magnitudo 2.1 sulla Costa Siciliana nord orientale. Nel pomeriggio, alle 13:57, registrata altra scossa di magnitudo 2.2 a Grosio, in provincia di Sondrio, con ipocentro a 8 km di profondità.