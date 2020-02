Terremoto nelle Marche oggi, 28 febbraio 2020, scossa M 2.4 ad Ancona – Dati Ingv

L ‘Ingv ha registrato una scossa strumentale di magnitudo 1.6 alle ore 6:44 di stamane a Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Ipocentro a 24 km di profondità. Evento sismico strumentale localizzato a 3 km da Monsampolo del Tronto, 4 km da Spinetoli, Acquaviva Picena e Castorano, 5 km da Colli del Tronto e Monteprandone, 30 km a nord di Teramo.

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto M 2.6 nelle Marche alle ore 7:48 di ieri. Epicentro a Serrungarina, in provincia di Pesaro-Urbino. Ipocentro a 34 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Serrungarina, 3 km da Saltara, 4 km da Montefelcino e Cartoceto, 17 km a sud ovest di Fano, 21 km a sud di Pesaro.

L’ Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Trentino Alto Adige alle ore 12:10 di ieri. Epicentro ad Albiano, in provincia di Trento, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Albiano, 3 km da Lona-Lases, Giovo e Cembra Lisignago, 11 km a nord est di Trento, 40 km a sud ovest di Bolzano, 73 km a nord ovest di Vicenza.

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Nel corso della giornata di oggi, venerdì 28 febbraio 2020, non sono state registrate all’estero forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è trovate gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.