Terremoto nelle Marche oggi, 28 marzo 2020, scossa M 3.2 sulla Costa Marchigiana Anconetana – Dati Ingv

Alle ore 11:17 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità. Il sisma di è verificato a 5 km da Cerreto di Spoleto, 8 km da Vallo di Nera, 9 km da Poggiodomo e Cascia, 28 km a sud est di Foligno, 36 km a nord est di Terni, 59 km a sud est di Perugia. Alle ore 13:14 scossa di M. 2.1 a Pieve Torina (MC), ipocentro a 7 km di profondità.

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Emilia Romagna alle ore 11:28 di oggi. Epicentro a Casalfiumanese, in provincia di Bologna. Ipocentro a 21 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Casalfiumanese, 7 km da Borgo Tossignano e Dozza, 8 km da Castel San Pietro Terme e Fontanelice, 13 km da Imola, 25 km da Bologna.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella nottata di oggi, sabato 28 marzo 2020, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana, con epicentro a Chiusdino, in provincia di Siena, ipocentro a 7 km di profondità.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo 2020, una scossa di terremoto intensa di M. 3.2 con epicentro sulla Costa Marchigiana Anconetana e ipocentro localizzato a 10 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 23 km a nord-ovest di Ancona, a 28 km a est di Fano e a 38 km a est di Pesaro. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione residente in prossimità del luogo dell’epicentro, ma al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto 28 marzo 2020, le forti scosse all’estero

L'Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto nel mondo finora nel corso della giornata di oggi, sabato 28 marzo 2020.