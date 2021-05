Terremoto oggi, 29 maggio 2021, intensa scossa M 3.3 in provincia di Ancona – Dati ufficiali Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, 29 maggio 2021, scossa M 3.3 in provincia di Ancona – Dati Ingv

La terra ha tremato intensamente nel corso delle ultime ore al centro Italia dove questa mattina un’intensa scossa di terremoto è stata avvertita nelle Marche, percepita da migliaia di persone. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nelle Marche alle ore 6:41 di oggi, sabato 29 maggio 2021. Epicentro nel distretto sismico costa marchigiana anconetana, ipocentro profondo 36 chilometri. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro. Leggi anche: Intensa scossa di terremoto M 4.5 nel Mediterraneo: trema la terra per centinaia di km, epicentro in Grecia. Dati EMSC

I comuni interessati dal sisma

Scossa di terremoto ben avvertita da Fano a Civitanova Marche ma in particolare nella zona di Ancona e Senigallia. La scossa di terremoto è stata localizzata a 4 km da Falconara Marittima, 8 km da Montemarciano, 9 km da Chiaravalle, 10 km da Camerata Picena e da Ancona, 13 km da Agugliano e Monte San Vito, 14 km da Offagna e Polverigi, 16 km da Monsano, 17 km da Morro d’Alba e Senigallia, 18 km da Camerano, 19 km da San Marcello e Santa Maria Nuova, 20 km da Jesi e Osimo, 38 km a sud est di Fano, 49 km a sud est di Pesaro. Tante le scosse di terremoto nelle ultime ore nel Mare Adriatico come vedremo di seguito. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita intensamente in Adriatico, dati ufficiali

Serie di scosse sul mar Adriatico

Alle ore 6:53 di oggi, L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 sul mar Adriatico centrale, con epicentro al largo, in mare aperto. Repliche M 3.2 e 3.1 alle 8:01 e 8:23. Ipocentro profondo 10 e 13 chilometri. Non sono stati interessati comuni sulla terraferma nel raggio di 100 chilometri dalle coste italiane. Il sisma quindi non è stato avvertito dalle popolazione. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita nel Mediterraneo, dati EMSC

CONTINUA A LEGGERE