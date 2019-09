Terremoto nelle Marche oggi, domenica 29 settembre 2019: scossa M 2.7 in provincia di Ascoli Piceno | Dati INGV

In serata, alle ore 19.28, scossa di magnitudo 2.2 registrata dall’INGV in Emilia-Romagna con epicentro a 9 km da Borgo Val di Taro , in provincia di Parma, con ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma si è verificato a 40 km da La Spezia, 47 km da Carrara, 51 km da Parma e 52 km da Massa.

Alle ore 20.25 di sabato 28 settembre l’INGV ha anche rilevato una scossa di magnitudo 2.8 al largo del Mar Tirreno Meridionale , tra Sicilia e Calabria, ipocentro a 142 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 37 km da Messina e 49 km da Reggio Calabria. In serata alle ore 22.57 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche ad Arquata del Tronto , in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il lieve sisma si è verificato a 40 km da Teramo e 49 km da Foligno e L’Aquila.

Le ultime scosse di terremoto registrate nel mondo

Nel corso della giornata di oggi, domenica 29 settembre 2019, sono state registrate due forti scosse di terremoto: la prima di magnitudo 6.1 in Indonesia alle ore 4:02 (ora italiana), la seconda nel pomeriggio di magnitudo 6.6 in mare, nei pressi delle coste del Cile, con ipocentro a 13 km di profondità. Su Centrometeoitaliano.it trovate gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.