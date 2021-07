Terremoto nelle Marche oggi, 4 luglio 2021, scossa M 2.0 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche alle ore 5:27 di oggi, domenica 4 luglio 2021. Epicentro nel distretto costa marchigiana maceratese, ipocentro profondo 39 km. Evento localizzato 42 km a sud est di Ancona, 86 km a nord di Teramo, 90 km a sud est di Fano, 101 km a nord di Montesilvano. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita intensamente nel Mediterraneo: epicentro a Creta, i dati ufficiali EMSC

Le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato oggi anche alcuni eventi sismici strumentali, non avvertibili dall’uomo: alle ore 7:25 scossa strumentale M 1.4 a Sora, in provincia di Frosinone, ipocentro a 9 km di profondità. Alle ore 6:31 sisma strumentale M 1.8 alle isole Eolie, ipocentro a 169 km di profondità, evento localizzato 75 km a nord di Messina. Alle ore 4:39 scossa strumentale M 1.9 a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia, ipocentro a 7 chilometri di profondità. Leggi anche: Intenso terremoto al confine con l’Italia, zone colpite

Terremoto in Puglia ieri, scossa M 2.9

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella mattinata di ieri, sabato 3 luglio 2021, una scossa di terremoto di M. 2.9 sul Mar Adriatico Centrale, con ipocentro a 10 km di profondità. Non vi sono comuni italiani nel raggio di 100 km dall’epicentro. La scossa quindi non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o cose fortunatamente. Leggi anche: Terremoto avvertito nello Ionio, dati ufficiali e zone colpite

