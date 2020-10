Terremoto oggi, domenica 4 ottobre 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, domenica 4 ottobre 2020: scossa M 2.2 in provincia di Ascoli Piceno

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 5.30 di oggi, domenica 4 ottobre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro profondo 20 chilometri. Il sisma, che non è stato avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 29 km da Teramo, 57 km da L’Aquila, 64 km da Foligno e 74 km da Pescara. Poco più tardi, alle ore 8.24, sisma di magnitudo 2.1 ancora nelle Marche ma a Monterubbiano, in provincia di Fermo, ipocentro a 21 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 48 km da Teramo, 60 km da Ancona, 82 km da Pescara e Foligno e 86 km da L’Aquila. Seguiranno ulteriori aggiornamenti su altre scosse in Italia.

Terremoto oggi, 4 ottobre 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha anche registrato una serie di scosse strumentali nelle prime ore di oggi, 4-10-2020. Vediamo le più importanti. Alle ore 5.28 sisma di magnitudo 1.9 a Roccafluvione con ipocentro profondo 19 chilometri. Alle ore 2.45 sisma di magnitudo 1.8 a Vita, in provincia di Trapani, ipocentro a 14 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 30 km da Mazara del Vallo, 34 km da Trapani, 35 km da Marsala e 56 km da Palermo. Alle ore 8.28 scossa di magnitudo 1.8 a Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 11 chilometri, sisma avvenuto a 27 km da Teramo, 59 km da L’Aquila, 64 km da Montesilvano e 68 km da Foligno.

Terremoto Italia, 3 ottobre 2020: serie di scosse in provincia di Isernia: la più intensa di magnitudo 3.1

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto in Molise nella giornata di ieri, sabato 3 ottobre 2020, finora: la più intensa, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle ore 16:09 a Scapoli, in provincia di Isernia, con ipocentro a 10 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Rocchetta a Volturno, Colli a Volturno, Filignano, Castel San Vincenzo, Montaquila, Cerro al Volturno, Pizzone, Fornelli, Pozzilli, Acquafondata (FR), e San Biagio Saracinisco (IS), tutti entro 10 km di distanza.

La scossa di terremoto più forte registrata oggi nel mondo

Per quanto riguarda l’estero non sono state rilevate finora scosse di terremoto di magnitudo 6.0 o superiore nel mondo. Su Centrometeoitaliano.it potete seguire tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica italiana e mondiale.

