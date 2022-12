Terremoto nelle Marche oggi, lunedì 12 dicembre 2022: scossa M 3.2 in provincia di Macerata | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nelle Marche, tutti i sismi avvenuti in Italia in queste ore

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 7.40 di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a Serravalle di Chienti (nel maceratese), ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dai residenti ma che non ha provocato vittime né feriti o altri danni a strutture e cose, è avvenuto a 19 km da Foligno, 44 km da Perugia e 56 km da Terni. Nella notte, alle ore 1.19 e 2.47, doppio sisma M 2.2 e M 2.1 nello stesso epicentro.

Le altre scosse del giorno

Alle ore 7.50 di oggi, 12-12-2022, l’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a Cutigliano, in provincia di Pistoia, ipocentro profondo 54 chilometri, evento sismico avvenuto a 24 km da Pistoia e 32 km da Lucca. Alle ore 7.06 terremoto di magnitudo 2.0 a Fagnano Alto, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 19 km da L’Aquila e 46 km da Teramo. Seguiranno aggiornamenti.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più intensa della giornata di ieri, domenica 11 dicembre 2022, è quella di magnitudo 3.2 avvenuta al largo del Mar Adriatico Settentrionale alle ore 14.41, ipocentro localizzato a 74 km da Pesaro e Fano e 85 km da Ancona.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.