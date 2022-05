Terremoto nelle Marche oggi, domenica 29 maggio 2022: scossa M 2.6 Costa Marchigiana Pesarese | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 al largo della Costa Marchigiana Pesarese, tutti i dettagli del sisma

Trema la terra sulle coste italiane! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 2.13 di oggi, domenica 29 maggio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 al largo della Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro, Urbino), ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 17 km da Pesaro, 20 km da Fano, 40 km da Rimini e 59 km da Ancona.

Le altre scosse del giorno

L’INGV ha rilevato alle ore 1.47 di oggi, 29-5-2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico avvenuto a 18 km da Catania, 30 km da Acireale, 57 km da Siracusa e 61 km da Ragusa.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nella notte anche una serie di scosse strumentali, ecco le più significative in Italia. Alle ore 00.57 sisma di magnitudo 1.5 a Posta, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 13 chilometri. Alle ore 8.34 scossa di magnitudo 1.4 a Ussita, nel maceratese, ipocentro a 11 chilometri di profondità. Alle ore 2.55 terremoto di magnitudo 1.3 a Rocca San Casciano, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 9 chilometri.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa più intensa registrata all’estero

All’estero nella giornata di oggi, domenica 29 maggio 2022, non sono state rilevate scosse di magnitudo 6.0 o superiore. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.