Terremoto nelle Marche oggi, martedì 14 febbraio 2023: scossa M 2.0 in provincia di Macerata | Dati INGV

Scossa di terremoto in provincia di Macerata, tutti i sismi del giorno

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8.29 di oggi, martedì 14 febbraio 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Poggio San Vicino, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma, non avvertito dai residenti data la lieve intensità, ha avuto luogo a 49 km da Ancona, 51 km da Fano, 54 km da Foligno e 59 km da Perugia. Ecco i comuni più vicini all’origine della scossa: Serra San Quirico (7 km da Poggio San Vicino), Cerreto d’Esi (7 km), Genga (8 km) e Fabriano (10 km). Poco più tardi, alle ore 9.24, sisma di magnitudo 2.4 al largo del Mar Adriatico Centrale, ipocentro profondo 11 km.

Le scosse strumentali

Rilevate in Italia nelle prime ore di oggi 14-2-2023, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 5.48 terremoto di magnitudo 1.7 a Campofiorito, in provincia di Palermo, ipocentro profondo 19 chilometri, evento sismico avvenuto a 41 km da Palermo e 43 km da Bagheria. Alle ore 3.03 sisma di magnitudo 1.5 a San Gemini, nel ternano, ipocentro a 8 chilometri di profondità, terremoto verificatosi a 38 km da Foligno e 46 km da Viterbo.

La scossa più intensa di ieri

La scossa più intensa avvenuta nel nostro Paese ieri, 13 febbraio 2023, è quella di magnitudo 2.4 con epicentro a Premilcuore (in provincia di Forlì-Cesena), ipocentro profondo 17 chilometri, evento sismico avvenuto a 37 km da Forlì e Faenza e 43 km da Imola.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 14 febbraio 2023, non state registrate scosse di terremoto di magnitudo 6.0 all’estero. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.