Terremoto nelle Marche oggi, martedì 31 gennaio 2023: scossa M 2.2 in provincia di Pesaro-Urbino | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in provincia di Pesaro-Urbino, tutti i dettagli e le altre scosse del giorno

Trema la terra nelle Marche: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 11.11 di oggi, martedì 31 gennaio 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a Serra Sant’Abbondio, in provincia di Pesaro-Urbino, ipocentro profondo 11 chilometri e sisma avvenuto a 48 km da Perugia e 50 km da Fano. Ecco i comuni più vicini al luogo del lieve terremoto: Sassoferrato (7 km da Serra Sant’Abbondio), Scheggia e Pascelupo (9 km), Costacciaro (9 km) e Frontone (10 km). Si tratta al momento dell’unica scossa di magnitudo 2.0 o superiore registrata oggi in Italia, seguiranno aggiornamenti.

Le scosse strumentali

Diverse le scosse strumentali rilevate dall’INGV nelle prime ore di oggi, 31-1-2023: ecco le più intense. Alle ore 9.45 sisma di magnitudo 1.8 l largo della Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro, Urbino), ipocentro profondo 10 chilometri, sisma avvenuto a 26 km da Fano e 30 km da Pesaro. Alle ore 11.29 scossa di magnitudo 1.6 a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia, ipocentro a 8 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 17 km da Foligno e 27 km da Terni.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più forte registrata in Italia nella giornata di ieri, lunedì 30 gennaio 2023, è quella di magnitudo 3.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale (a Ovest della Calabria e a Nord-Est della Sicilia) delle ore 17.12, ipocentro localizzato a 314 chilometri di profondità. Il sisma non è stato comunque avvertito sul suolo italiano.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 30 gennaio 2023, l’INGV non ha registrato alcuna forte scossa di terremoto pari o superiore a magnitudo 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.