Terremoto nelle Marche oggi, martedì 4 agosto 2020: scossa M 2.8 in provincia Macerata | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, martedì 4 agosto 2020: scossa M 2.8 in provincia di Macerata | Dati INGV

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8.49 di oggi, martedì 4 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a 3 km da Ussita, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 12 chilometri. Il sisma, che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 34 km da Foligno, 56 km da Terni e Teramo, 63 km da Perugia e 68 km da L’Aquila. Poco prima, alle ore 8.15, altra piccola scossa di magnitudo 2.1 sempre ad Ussita con ipocentro situato a 11 chilometri di profondità. Alle ore 7.53, invece, sisma di magnitudo 2.2 in Abruzzo con epicentro a 1 km da Sant’Eusanio Forconese, in provincia de L’Aquila, ipocentro a 8 chilometri di profondità: il sisma si è verificato a 13 km da L’Aquila e 43 km da Teramo. Alle ore 12:06 l’Ingv ha registrato una scossa di M. 2.6 sul Tirreno Meridionale, ipocentro a 155 km.

Terremoto oggi, 4 agosto 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha anche rilevato oggi, 4 agosto 2020, una serie di scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 5.44 sisma di magnitudo 1.7 in Campania sulla Costa Cilentana (Salerno), ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico verificatosi a 77 km da Battipaglia e 91 km da Potenza. Alle ore 6.34 scossa di magnitudo 1.4 nelle Marche con epicentro a 7 km da Sassoferrato, in provincia di Ancona, ipocentro profondo 13 km, sisma verificatosi a 47 km da Perugia, 51 km da Fano e 52 km da Foligno. Poco più tardi, alle ore 7.34, altra scossa di magnitudo 1.4 ma in Veneto con epicentro a 3 km da San Zeno di Montagna, in provincia di Verona, ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico verificatosi a 32 km da Verona, 42 km da Brescia e 54 km da Trento.

Terremoto 3 agosto 2020: scossa M 2.2 in Campania

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato ieri, martedì 4 agosto 2020, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania. Epicentro ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Ipocentro a 0 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Ottaviano, Boscotrecase e Massa di Somma, 6 km da San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Somma Vesuviana, Terzigno, Sant’Anastasia, Pollena Trocchia, Boscoreale e Portici, 7 km a nord est di Torre del Greco, 7 km ad est di Ercolano, 11 km a nord ovest di Scafati, 15 km a nord di Castellammare di Stabia, 15 km a sud est di Acerra, 15 km ad est di Napoli. Forte terremoto profondo di magnitudo 5.3: la terra trema per centinaia di chilometri