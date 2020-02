Terremoto nelle Marche oggi, mercoledì 12 febbraio 2020: scossa M 2.9 in provincia di Ascoli Piceno | Dati ufficiali INGV

Terremoto nelle Marche oggi, mercoledì 12 febbraio 2020: scossa M 2.9 in provincia di Ascoli Piceno

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 14.26 di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nelle Marche con epicentro ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 19 chilometri. Il sisma, avvertito dalle popolazioni locali (anche in Abruzzo) ma che non ha provocato vittime o danni a strutture/cose, si è verificato a 25 km da Teramo, 47 km da L’Aquila e 64 km da Foligno.

I comuni nei pressi dell’epicentro

Ecco i comuni nei pressi di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno: Valle Castellana (6 km da Acquasanta Terme), Roccafluvione (10 km), Montegallo (12 km), Arquata del Tronto (12 km), Rocca Santa Maria (12 km), Venarotta (13 km), Palmiano (14 km) e Ascoli Piceno (14 km).

Terremoto oggi, 12 febbraio 2020: forte sisma M 2.8 in Calabria

In serata, alle ore 21.32, leve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 sulla Costa Ionica Crotonese (Crotone), ipocentro a 10 chilometri di profondità: il sisma, avvenuto in mare, si è verificato a 38 km da Crotone e 79 km da Catanzaro. Nel tardo pomeriggio, alle ore 17.19, forte scossa di magnitudo 2.8 registrata dall’INGV in Calabria con epicentro a 3 km da Cirò Marina, in provincia di Crotone, ipocentro profondo 22 chilometri. Il sisma, anch’esso di modesta intensità, si è verificato a 34 km da Crotone, 69 km da Catanzaro, 73 km da Cosenza e 81 km da Lamezia Terme.

Terremoto oggi, 12 febbraio 2020: scosse in mare

In serata, alle ore 20.54, l’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 2.4 al largo del Mar Tirreno Meridionale con ipocentro profondo 128 chilometri. Il sisma, avvenuto tra Calabria e Sicilia, si è verificato a 39 km da Messina, 51 km da Reggio Calabria e 94 km da Acireale.