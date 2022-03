Terremoto nelle Marche oggi, mercoledì 9 marzo 2022: scossa M 2.0 in provincia di Macerata | Dati INGV

Scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche, sisma nel maceratese: tutti i dettagli sugli eventi sismici di mercoledì 9 marzo 2022

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 20.19 di oggi, mercoledì 9 marzo 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 13 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali data la scarsa intensità, si è verificato a 23 km da Foligno, 47 km da Perugia e 59 km da Terni. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Monte Cavallo (6 km da Serravalle di Chienti), Pieve Torina (8 km), Muccia (8 km), Pievebovigliana (11 km) e Fiordimonte (11 km), localizzati tutti nel maceratese. Nessun’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore in Italia, seguiranno aggiornamenti.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in Italia oggi, 9-3-2022, anche una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 15.42 sisma di magnitudo 1.7 a Capitignano, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 8 chilometri. In serata, alle ore 21.02, scossa di magnitudo 1.4 a Filiano, in provincia di Potenza, ipocentro a 10 chilometri di profondità. TERREMOTO M 3.1 AL NORD ITALIA, ECCO DOVE E TUTTI I DETTAGLI

La scossa più intensa di ieri

Nella giornata di ieri, martedì 8 marzo 2022, la scossa di terremoto più intensa rilevata in Italia è stata quella delle ore 18.26 ad Eboli, in provincia di Salerno: magnitudo 3.3 avvertita dalla popolazione, anche se non ha provocato vittime o danni, e ipocentro profondo 340 chilometri. La scossa è avvenuta a 11 km da Battipaglia, 31 km da Salerno e 36 km da Cava de’ Tirreni.

