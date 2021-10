Terremoto nelle Marche oggi, venerdì 17 ottobre 2021: scossa M 2.2 in provincia di Macerata | Dati INGV

L’INGV ha rilevato in Italia oggi, 15-10-2021, una serie di scosse strumentali. Ecco le più significative. Alle ore 18.47 scossa di magnitudo 1.9 a Gubbio , in provincia di Perugia, ipocentro profondo 9 chilometri. Alle ore 14.33 terremoto di magnitudo 1.6 a Botticino , nel bresciano, ipocentro a 7 chilometri di profondità. SCOSSA M 2.3 AL NORD ITALIA, I DETTAGLI SULL’EPICENTRO

Solamente una la scossa di magnitudo 2.0 o superiore rilevata in questa giornata in Italia. Alle ore 09.22 sisma di magnitudo 2.2 al largo della Costa Catanese (Catania) , ipocentro profondo 19 chilometri, evento sismico verificatosi a 24 km da Acireale, 38 km da Catania e 45 km da Reggio Calabria. SCOSSA M 2.8 AL SUD ITALIA, ECCO DOVE É STATA AVVERTITA

Trema la terra nelle Marche ! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 14.15 di oggi , venerdì 15 ottobre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a Visso , in provincia di Macerata, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e che quindi non è stato avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 32 km da Foligno e 57 km da Terni. TERREMOTO M 3.0 AL CENTRO ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Terremoto 15 ottobre 2021: le scosse all’estero

Per quanto riguarda l’estero l’INGV ha rilevato alle ore 4.44 italiane di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 in mare al largo delle Isole Salomone, ipocentro profondo 16 chilometri. Continua a seguire il nostro sito per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.