Terremoto nelle Marche oggi, venerdì 23 aprile 2021: scossa M 2.9 in provincia di Pesaro-Urbino | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, venerdì 23 aprile 2021: scossa M 2.9 in provincia di Pesaro-Urbino

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 10.22 di oggi, venerdì 22 aprile 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a 7 km da Borgo Pace, in provincia di Pesaro-Urbino, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalle popolazioni locali ma non si registrano vittime né feriti o danni a strutture e cose e si è verificato a 34 km da Arezzo, 55 km da Perugia, 57 km da Rimini e 60 km da Cesena. Ecco i comuni marchigiani più vicini all’epicentro: Mercatello sul Metauro (8 km da Borgo Pace), San Giustino (9 km), Sansepolcro (11 km), Sestino (13 km), Apecchio (13 km), Badia Tedalda (14 km), Sant’Angelo in Vado (14 km), Città di Castello (15 km) e Belforte all’Isauro (16 km) e Citerna (16 km). Alle ore 11.24 replica M 2.2. Poco prima, alle ore 7.21, sisma di magnitudo 2.6 al largo del Mar Adriatico Centrale con ipocentro profondo 10 chilometri. FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA IN PUGLIA. ECCO DOVE E I DATI DELL’INGV

Terremoto oggi, 23 aprile 2021: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato in Italia nelle prime ore di oggi, venerdì 23 aprile 2021, una serie di scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 4.41 sisma di magnitudo 1.8 a Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pistoia, ipocentro profondo 6 chilometri e scossa avvenuta a 34 km da Siena, 53 km da Grosseto e 63 km da Livorno. Alle ore 6.56 terremoto di magnitudo 1.6 a Polino, in provincia di Terni, ipocentro a 8 chilometri di profondità e sisma verificatosi a 16 km da Terni, 43 km da Foligno e 53 km da L’Aquila. UNA FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 8.0 POTREBBE COLPIRE QUESTO TERRITORIO ENTRO 50 ANNI

Le scosse di terremoto di ieri, giovedì 22 aprile 2021

Nella giornata di ieri, giovedì 22 aprile 2021, l’Ingv ha registrato quattro scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 in Italia. La prima scossa si è verificata in Toscana alle ore 3:46 di magnitudo 2.0. L’epicentro della scossa è stato localizzato a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, ipocentro profondo 5 km. Non sono state registrate repliche successive. Successivamente registrata alle ore 6:33 una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel Mar Tirreno Meridionale, ad 11 km dall’isola di Ustica.

CONTINUA A LEGGERE