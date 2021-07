Terremoto nelle Marche oggi, venerdì 30 luglio 2021: scossa M 2.5 in provincia di Pesaro Urbino | Dati INGV

Terremoto nelle Marche nella mattinata di oggi, venerdì 30 luglio 2021

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella mattinata di oggi, venerdì 30 luglio 2021, una scossa di terremoto di M. 2.5 con epicentro localizzato nella città di Cagli in provincia di Pesaro Urbino. La scossa è stata registrata alle ore 05:15 e ha avuto un ipcentro localizzato a 39 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 44 km a sud-ovest di Fano, a 46 km a sud-ovest di Pesaro, a 53 km a nord-est di Perugia e a 60 km a sud di Rimini. L’evento sismico non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. Da leggere anche Terremoto, scossa registrata nel basso Ionio in serata

Le altre scosse di terremoto di oggi, venerdì 30 luglio 2021

L’Ingv ha registrato altre due scosse di terremoto nella giornata di oggi, venerdì 30 luglio 2021, di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa in ordine cronologico si è verificata alle ore 01:33 con epicentro localizzato a Mazzarrà Sant’Andrea in provincia di Messina. L’evento sismico di M. 2.3 ha avuto un ipocentro localizzato a 38 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 40 km a ovest di Messina, a 46 km a ovest di Reggio Calabria e a 53 km a nord di Acireale. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture.

In mattinata scossa nel perugino

Un’altra scossa di terremoto si è verificata nella mattinata di oggi con epicentro in Umbria. L’evento di magnitudo 2.2 è stato localizzato ad Assisi in provincia di Perugia, alle ore 05:50. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 5 km di profondità e non ha causato alcun danno a persone o strutture. L’evento è stato localizzato a 17 km a est di Perugia, a 19 km a nord-ovest di Foligno, a 61 km a nord di Terni e a 71 km a sud-est di Arezzo. Non sono state registrate altre scosse nella giornata di oggi.