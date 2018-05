Terremoto: Nuova sequenza di scosse in atto al centro Italia. Zone colpite. Dati ufficiali

Terremoto: Nuova sequenza di scosse in atto al centro Italia. Zone colpite – L’Italia centrale ha ripreso a tremare con maggior frequenza, anche se le scosse risultano per la maggior parte strumentali e non percettibili dalla popolazione. Questa mattina alle 5.57 una scossa di magnitudo 2.9 sulla scala Richter è stata però nettamente avvertita ad Amatrice (RI) e a questa sono seguite (e continuano tuttora) numerose scosse strumentali, non soltanto nel territorio reatino ma anche lungo tutto l’appennino, dalla Romagna all’Abruzzo. Nella zona di Amatrice scosse di magnitudo inferiore al secondo grado sono state registrate in sequenza questa mattina alle 06.41, 07.02, 07.03, 07.17, 11.47, tutte di magnitudo sotto il secondo grado. Altre sono state registrate invece tra Sellano (PG), Pieve Torina (MC), Muccia (MC) e Norcia (PG), tutte piccolissime scosse che sono aumentate di frequenza ma fanno parte dello sciame sismico ormai in atto da oltre un anno e mezzo nella zona dell’appennino centrale. […]