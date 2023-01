Terremoto oggi 10 gennaio 2023: scossa M 2.6 in Sicilia

Nella giornata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, sul territorio italiano sono state registrate quattro scosse di terremoto uguali o superiori a magnitudo 2.0. La localizzazione e i dettagli sono dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia .La scossa più forte è avvenuta in Sicilia, con epicentro a Carlentini in provincia di Siracusa alle ore 10:17, di intensità magnitudo 2.6 con ipocentro situato ad una profondità di 7 chilometri.

I Comuni più vicini all’epicentro

La scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata in provincia di Siracusa oggi, martedì 10 gennaio 2023 ha avuto come Comuni più vicini all’epicentro: 5 km da Carlentini, 6 km da Lentini, Le città più vicine con almeno 50mila abitanti: 24 km a Sud di Catania, 32 km a Nord Ovest di Siracusa, 37 km a Sud di Acireale, 50 km a Nord Est di Ragusa, 55 km a Nord Est di Modica, 60 km a Nord Est di Vittoria.

Le altre scosse del giorno

Alle ore 10:28 scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a 3 km da Visso (Macerata) con ipocentro localizzato a 11 km di profondità. Alle ore 14:02 un evento sismico è stato localizzato a Campi Flegrei di intensità magnitudo 2.0 con ipocentro a 3 chilometri. Alle ore 19:54 scossa di magnitudo 2.2 al largo della Costa Abruzzese Teramo con ipocentro a 10 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto rilevante nel mondo in Grecia, M 5.1 alle ore 8:38 con ipocentro a 10 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.