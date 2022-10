Terremoto oggi, 14 ottobre 2022, scossa di magnitudo 2.8 in Abruzzo, epicentro provincia de L’Aquila | Dati INGV

Terremoto oggi, 14 ottobre 2022, scossa di magnitudo 2.8 in Abruzzo, epicentro in provincia dell’Aquila

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Abruzzo alle ore 4:39 di oggi, venerdì 14 ottobre 2022. Epicentro a Capitignano, in provincia dell’Aquila, ipocentro a 13 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in prossimità dell’epicentro, ma data la magnitudo non elevata della scossa, non si segnalano danni a persone o cose.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 4 km da Capitignano, 5 km da Barete, 6 km da Pizzoli, 8 km da Montereale e Cagnano Amiterno, 9 km da Campotosto, 13 km da Scoppito, 15 km da Crognaleto, 16 km da Borbona e L’Aquila, 17 km da Amatrice, 19 km da Posta, 20 km da Fano Adriano, Cittareale e Pietracamela, 37 km a sud ovest di Teramo, 56 km ad est di Terni, 68 km ad ovest di Montesilvano, 71 km ad ovest di Chieti.

Le altre scosse registrate

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oggi anche altre scosse di terremoto in Italia: alle ore 1:02 sisma M 2.0 alle isole Eolie, ipocentro a 7 km. Alle ore 5:05 scossa M 2.1 a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 17 km. Evento localizzato a 5 km da Cittanova, 6 km da Molochio e Antonimina, 8 km da San Giorgio Morgeto e Terranova Sappo Minulio, 9 km da Canolo, Ciminà e Taurianova, 46 km a nord est di Reggio Calabria. Nel pomeriggio, alle ore 15:38, scossa M 2.0 a Zafferana Etnea (CT) con ipocentro localizzato a 10 km. In serata, alle ore 21.50, sisma di magnitudo 2.0 a Cesena (FC) con ipocentro a 18 chilometri di profondità.

CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, l’Ingv ha registrato all’estero una forte scossa di terremoto M 6.3 a Papua Nuova Guinea alle ore 00:20, ipocentro a 95 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.