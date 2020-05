Terremoto, la terra torna a tremare nella zona sismica italiana: scosse avvertite dalla popolazione, zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, sciame sismico in corso in provincia di Viterbo

Dopo le scosse registrate lo scorso 10 maggio, la terra torna a tremare nel Lazio, con un nuovo sciame sismico in corso intorno al lago di Bolsena. Dalla giornata di ieri, infatti, si sono registrate circa 20 scosse di terremoto (la più forte di magnitudo 2.6) tra Bolsena e San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo. L’ultimo sisma in ordine di tempo si è verificato a Bolsena, alle ore 17:34 di oggi, di magnitudo 2.6, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione vicina all’epicentro ed è stato localizzato a 4 chilometri da Bolsena, a 4 chilometri da Castel Giorgio, a 8 chilometri da San Lorenzo Nuovo e a 8 chilometri da Porano. Anche stamattina, esattamente alle ore 07:52, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Bolsena, in provincia di Viterbo, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Nella giornata di ieri, invece, il sisma più intenso si è verificato alle ore 16:27, a San Lorenzo Nuovo, di magnitudo 2.5, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Terni

Nella giornata di oggi, sabato 16 maggio 2020, esattamente alle ore 17:37, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria, a Castel Giorgio, in provincia di Terni, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 3 chilometri da Castel Giorgio, a 4 chilometri da Bolsena, a 6 chilometri da San Lorenzo Nuovo e a 9 chilometri da Castel Viscardo. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, la scossa di terremoto in questo caso è stata localizzata dall’INGV a 31 chilometri a nord-ovest di Viterbo, a 56 chilometri ad ovest di Terni, a 58 chilometri a sud-ovest di Perugia e a 67 chilometri ad ovest di Foligno.

Terremoto, scossa in provincia di Agrigento

Nella giornata di oggi, sabato 16 maggio 2020, esattamente alle ore 00:38, si è verificato un sisma di magnitudo 2.3 in Sicilia, esattamente a Santa Margherita di Belice, in provincia Agrigento, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, la scossa di terremoto in questo caso è stata localizzata dall’INGV a 6 chilometri da Santa Margherita di Belice, a 7 chilometri da Menfi, a 7 chilometri da Montevago e a 8 chilometri da Sambuca di Sicilia. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, la scossa di terremoto in questo caso è stata localizzata a 38 chilometri ad est di Mazara del Vallo, a 54 chilometri ad est di Marsala, a 61 chilometri a sud-ovest di Palermo e a 61 chilometri a sud-est di Trapani.