Terremoto oggi mercoledì 19 agosto 2020, forte scossa M 7.1 in Indonesia – Dati Ingv

Terremoto oggi 19 agosto 2020, forte scossa M 7.1 in Indonesia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due forti scosse di terremoto nella notte di oggi, mercoledì 19 agosto 2020 in Indonesia. Prima scossa registrata alle 00:23, magnitudo 6.8 e ipocentro a 20 km di profondità. Seconda scossa più forte, di magnitudo 7.1, pochi minuti dopp, alle 00:29. Ipocentro a 93 chilometri di profondità. Eventi sismici localizzati al largo della costa sudovest dell’isola indonesiana di Sumatra. L’epicentro è stato localizzato a 128 chilometri dalla città di Bengkulu.

Le scosse in Italia

Alle ore 11:28 sisma M 2.4 Tirreno meridionale, con ipocentro ad 11 km. Nessun comune interessato sulla terraferma. Nella notte di oggi l’Ingv non ha registrato nessuna scossa di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia. Ieri sera, alle ore 23:10 scossa M 2.7 in Sicilia, con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Ipocentro a 5 chilometri di profondità. Evento localizzato a 12 km da Zafferana Etnea e Milo, 13 km da Ragalna, 22 km a nord ovest di Acireale, 28 km a nord ovest di Catania.

Ieri scossa M 3.5 in Calabria

Alle ore 17:59 di ieri l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Calabria, nel distretto sismico costa ionica crotonese. Ipocentro a 5 km di profondità. Evento localizzato a 20 km da Crotone, 68 km ad est di Catanzaro, 90 km ad est di Lamezia Terme, 97 km ad est di Cosenza. Alle 19:31 sisma M 2.2 nel distretto Tirreno meridionale, con ipocentro a 75 km.