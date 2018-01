Terremoto oggi Abruzzo 14 gennaio 2018: scossa M 2.0 in provincia dell’Aquila – Dati Ingv

Terremoto Abruzzo e Sicilia di oggi, domenica 14/01/2018, scossa di magnitudo 2.0 a Villavallelonga (AQ), M 2.3 Isole Eolie

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Italia uguali e superiori a M 2.0 oggi, oggi, domenica 14 gennaio 2018. Stanotte alle ore 1:36 sisma di magnitudo 2.0 in provincia dell’Aquila, epicentro 4 km NE Villavallelonga, ipocentro profondo 16 chilometri. Alle ore 8:35 evento sismico Isole Eolie (Messina) di magnitudo 2.3, ad una profondità di 155 km. Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono scosse di terremoto di pari o superiore magnitudo 6.0 da segnalare oggi 14-1-2018 nel mondo. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sugli eventi sismici registrati in Italia.