Terremoto oggi Abruzzo 23 gennaio 2018, scossa M 2.5 provincia dell’Aquila – Dati Ingv

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale, da segnalare una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 in Indonesia, con ipocentro a 94 chilometri di profondità, alle ore 7:34 di oggi, 23-1-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sugli eventi sismici registrati in Italia.

Previsioni meteo 23 gennaio 2018 – Al Nord: Al mattino locali addensamenti al Nord-Ovest ma senza fenomeni, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in transito al Nord-Ovest ma sempre con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata cieli irregolarmente nuvolosi ovunque ma con tempo asciutto. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali addensamenti sull’Abruzzo ma senza fenomeni, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli prevalentemente nord-orientali. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.