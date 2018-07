Terremoto Abruzzo oggi,martedì 24 luglio 2018: scossa di magnitudo 2.0 a Capitignano

Terremoto oggi Abruzzo 24 luglio 2018, scossa M 2.0 provincia de L’Aquila – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto in Italia, di magnitudo pari o superiore a 2.0, nel corso della notte di oggi, martedì 24 luglio 2018. Alle ore 7:50 di stamattina, sisma di magnitudo 2.0 a Capitignano, in provincia de L’Aquila. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato 25 km a nord ovest de L’Aquila, 35 km ad ovest di Teramo.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare oggi. Alle ore 18:28 di ieri sera, scossa di magnitudo 3.0 ad Accumoli, in provincia di Rieti. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato 40 chilometri ad ovest di Teramo, 44 km a nord ovest de L’Aquila. Alle ore 14:58 di ieri, sisma di magnitudo 2.3 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 km. […]