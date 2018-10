Terremoto Abruzzo oggi, giovedì 25/10/2018: nella notte scossa di magnitudo 2.0 nei pressi di Pescasseroli, in provincia dell’Aquila

Terremoto oggi Abruzzo, 25 ottobre 2018: scossa M 2.0 in provincia dell’Aquila – Dati INGV – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, giovedì 25 ottobre 2018: la prima, alle ore 2:09, di magnitudo 2.0, con epicentro ad Amatrice, in provincia di Rieti, e ipocentro a 12 km di profondità; la seconda, alle ore 3:35, con epicentro a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, di magnitudo 2.0 e ipocentro a 15 km di profondità.

Di seguito il riepilogo delle scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri, mercoledì 24 ottobre 2018: alle ore 00:47 sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a Milo, in provincia di Catania, e ipocentro a 12 km di profondità; alle ore 9:43 scossa di magnitudo 2.4 con epicentro a Roccella Valdemone, in provincia di Messina, e ipocentro a 10 km di profondità; alle 16:22 sisma di magnitudo 2.7 in mare: epicentro nel distretto Mar Ionio Meridionale, ipocentro a 29 km; alle 22:05 scossa di magnitudo 2.1 con epicentro nel distretto Tirreno Meridionale e ipocentro a 131 km di profondità; alle 22:40, infine, sisma di magnitudo 2.1 con epicentro nel distretto Costa Siciliana centro settentrionale e ipocentro a 2 km di profondità. CONTINUA A LEGGERE…