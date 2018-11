Terremoto oggi Abruzzo 26 novembre 2018, scossa M 2.9 provincia de L’Aquila – Dati Ingv

Terremoto Abruzzo oggi, lunedì 26 novembre 2018, sequenza di scosse a Capitignano, in provincia de L’Aquila.

Terremoto oggi 26 novembre 2018, sequenza di scosse in Abruzzo

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una sequenza sismica di scosse di terremoto in Abruzzo nella notte e nella mattinata di oggi, lunedì 26 novembre 2018. Magnitudo compresa tra 2.0 e 2.9 Richter. Epicentro degli eventi sismici a Barete e Capitignano, in provincia de L’Aquila. Ipocentro compreso tra 11 e 19 chilometri di profondità. La scossa più intensa di è verificata alle ore 01:38, magnitudo 2.9, ipocentro a 17 km. Evento localizzato a 4 km da Capitignano, 5 km da Barete, 6 km da Pizzoli, 7 km da Montereale, 17 km a nord ovest de L’Aquila, 38 km a sud ovest di Teramo.

Terremoto oggi 26 novembre 2018, le scosse registrate nelle altre regioni

Alle ore 2:55 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.6 costa siciliana nord orientale. Epicentro in mare, a 17 chilometri da Milazzo, in provincia di Messina. Ipocentro a 115 km. Evento localizzato 37 km a nord ovest di Messina, 49 km a nord ovest di Reggio Calabria, 85 km a nord di Acireale, 97 km a nord di Catania. Alle ore 6:42 sisma di magnitudo 2.0 a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Ipocentro a 30 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Pavullo nel Frignano, 7 km da Serramazzoni, 33 km a sud di Modena, 40 km a sud est di Reggio Emilia, 44 km ad ovest di Bologna.