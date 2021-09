Terremoto oggi Abruzzo, 26 settembre 2021: scossa M 2.1 in provincia dell’Aquila – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 2.1 in provincia dell’Aquila

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Abruzzo nella mattinata di oggi, domenica 26 settembre 2021: il sisma, di magnitudo 2.1, è stato localizzato alle 7:21 a Campotosto, in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 17 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Capitignano, Crognaleto (TE), Montereale, Barete, Pizzoli, Fano adriano (TE), Amatrice (RI), Pietracamela (TE), Cortino (TE) e Cagnano Amiterno. Leggi anche Intensa scossa di terremoto di M 5.1 colpisce zona altamente sismica, isole Kermadec. Dati EMSC

Le altre scosse di terremoto di giornata

Sempre in mattinata, alle 6:24, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata in mare, con epicentro nell’Adriatico Centrale e ipocentro a 3 km di profondità. Nella nottata e nella mattinata di oggi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato diverse scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti. Leggi anche Intensa scossa di terremoto ben avvertita nel Mediterraneo: trema zona sismica, epicentro a Creta: dati EMSC

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Quattro le scosse di terremoto registrate ieri in Italia: alle 00:32 sisma di magnitudo 2.0 a Lesina, in provincia di Foggia, con ipocentro a 7 km di profondità; alle 11:52 scossa di magnitudo 2.5 a Bonito, in provincia di Avellino, con ipocentro a 18 km di profondità; alle 17:17 scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Visso, in provincia di Macerata, con ipocentro a 11 km di profondità; alle 23:59 sisma di magnitudo 2.2 a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, con ipocentro a 30 km di profondità. Leggi anche Violenta scossa di terremoto M 5.7 avvertita in zona estremamente sismica, California: trema la terra per centinaia di km, dati ufficiali