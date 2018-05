Terremoto oggi Emilia Romagna, 27 maggio 2018: scossa M 2.3 in provincia Piacenza | Dati INGV

PREVISIONI METEO DOMENICA 27 MAGGIO 2018

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto salvo locali piogge sulle Alpi occidentali, maggiori schiarite ad est. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, Appennini e pianure di Piemonte e Lombardia con possibili rovesci e temporali, tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube. In serata tempo instabile con piogge sparse sia sui rilievi che localmente fino in pianura. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati da Nord o da Est. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e sole prevalente sia sulle coste che sulle zone interne eccetto qualche velatura del cielo in transito. Al pomeriggio locali fenomeni sui settori interni, per lo più soleggiato e asciutto sugli altri settori. In serata fenomeni ancora possibili tra Umbria, Marche e Abruzzo, condizioni di stabilità con ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati generalmente dai quadranti Orientali. Mari da poco mossi a quasi calmi. […]