Terremoto oggi Abruzzo, 3 febbraio 2019: scossa M 2.6 in provincia de L’Aquila | Dati INGV

Terremoto oggi Abruzzo, scossa in serata

Nella serata di oggi, domenica 3 febbraio 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Abruzzo: alle ore 19:15 sisma di magnitudo 2.6 con epicentro nei pressi di Campotosto, in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 16 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Capitignano (AQ) e Crognaleto (TE). Poco dopo, alle 21.42, nuovo sisma a Campotosto, stavolta di magnitudo 2.0 con ipocentro profondo 16 km.

Terremoto oggi, le altre scosse registrate in Italia

Di seguito le altre scosse di terremoto registrate in Italia nella giornata di oggi, domenica 3 febbraio 2019: alle ore 1:56 sisma di magnitudo 2.3 nel distretto Stretto di Messina, ipocentro a 19 km; alle 6:24 scossa di magnitudo 2.1 nel distretto Costa Catanese, ipocentro a 10 km di profondità; alle 13:07 scossa di magnitudo 2.0 con epicentro a Palena, in provincia di Chieti, con ipocentro a 9 km di profondità; alle 17:48 sisma di magnitudo 2.0 con epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con ipocentro a 7 km di profondità; alle 19:51 scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a Menfi, in provincia di Agrigento, e ipocentro a a 22 km di profondità.