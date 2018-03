Terremoto oggi Abruzzo 31 marzo 2018, scossa M 3.9 avvertita a L’Aquila – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0, da segnalare oggi 31-3-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 31 marzo 2018 – Al Nord: Al mattino tempo instabile su quasi tutti i settori con piogge sparse e nevicate lungo l’arco alpino. Al pomeriggio si rinnovano generali condizioni di maltempo specie tra Lombardia e Triveneto, migliora a partire dai settori occidentali con schiarite via via più ampie. In serata residui fenomeni al Nord Est, in genere più asciutto altrove. Quota neve oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo diffusamente instabile lungo le regioni tirreniche con temporali sui settori costieri e piogge sparse, localmente di forte intensità, nelle aree interne, precipitazioni assenti o al più deboli sull’Adriatico. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con quota neve in calo sull’Appennino e locali temporali sul basso Lazio. In serata tendenza ad un primo miglioramento sull’alta Toscana, resistono condizioni di instabilità su Lazio, Umbria e Abruzzo occidentale. Neve oltre 1100-1400 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.