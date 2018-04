Terremoto Abruzzo oggi, giovedì 5/04/2018: in serata scossa di magnitudo 2.2 a Barete, in provincia de L’Aquila

Terremoto oggi Abruzzo, 5 aprile 2018: scossa M 2.2 in provincia de L’Aquila – Dati INGV – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Abruzzo nella serata di oggi, giovedì 5 aprile 2018: alle 20:01 sisma di magnitudo 2.2 della scala Richter con epicentro a Barete, in provincia de L’Aquila, e ipocentro a 11 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Cagnano Amiterno, Pizzoli, Capitignano e Montereale.

Di seguito il riepilogo delle scosse di terremoto registrate in precedenza: alle 00:35 di oggi, giovedì 5 aprile 2018, sisma di magnitudo 2.0 a Muccia, in provincia di Macerata, con ipocentro a 9 km di profondità. Sempre nella notte, alle ore 3:14 scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a Ficarolo, in provincia di Rovigo, e ipocentro a 8 km di profondità. In mattinata, alle 7:28 sisma di magnitudo 2.6 a Preci, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 km. Alle ore 10:44 sisma di magnitudo 3.0 a Muccia, in provincia di Macerata, con ipocentro a 9 km. Nel pomeriggio due scosse in provincia di Macerata: alle 16:08 sisma di magnitudo 2.2 a Ussita, con ipocentro a 8 km, e poco dopo sisma di magnitudo 2.3 a Muccia, con ipocentro a 9 km.