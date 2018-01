Terremoto oggi Basilicata 8 gennaio 2018, scossa M 2.4 in provincia di Potenza – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 8-1-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sugli eventi sismici registrati in Italia.

Previsioni meteo 8 gennaio 2018 – Al Nord: Al mattino tempo fortemente instabile su Piemonte occidentale e Valle d’Aosta con precipitazioni intense, a carattere di nubifragi e nevose al di sopra dei 1200/1300 metri su questo settore, altrove cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con fenomeni in intensificazione anche su Liguria di Ponente e pianure del Nord Ovest, persistono fenomeni deboli o assenti altrove. In serata ulteriore estensione delle precipitazioni intense a tutta la Liguria e gran parte del Piemonte, quota neve tra 1300 e 1600 metri su tutto l’arco alpino. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nuvolosità sparsa sulla Toscana ma con fenomeni praticamente assenti, ampie schiarite altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio nubi in aumento a partire dal basso Lazio in estensione anche a Umbria meridionale, Abruzzo e Marche. In serata nubi via via più compatte con locali fenomeni sulla Toscana. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti meridionali o sud-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.