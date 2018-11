Terremoto oggi Basilicata, domenica 11 novembre 2018: scossa M 2.2 provincia di Potenza – Dati INGV

Previsioni meteo Italia, domenica 11 novembre 2018

Al Nord: Al mattino possibili piovaschi sulle regioni centro-occidentali. Al pomeriggio cieli generalmente nuvolosi con possibili precipitazioni sparse sul nord-ovest, asciutto ad est. In serata sono attesi temporali soprattutto ad Est, più stabile solo sui rilievi, sul Piemonte e sull’Emilia Romagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

Al Centro: Al mattino piogge deboli in Toscana, bel tempo altrove. Al pomeriggio ancora nubi sparse in Toscana ma con tempo stabile. Le precipitazioni saranno in esaurimento in serata su tutti i settori. Ancora con molte nubi sparse sulle zona costiera. Temperature minime in aumento e massime stabili.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge solo tra Calabria e Sicilia ionica, mentre nubi sparse nelle altre regioni ma con bassissima probabilità di pioggia. Al pomeriggio tempo ancora asciutto con sole prevalente eccetto Calabria e Sicilia dove potranno esserci ancora locali piogge. In serata aumenta la nuvolosità sui settori Peninsulari e Insulari ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento.